Max Verstappen vindt het ‘een beetje belachelijk’ dat de FIA overweegt om de koelvestregel voor 2026 te verplichten. Het bestuursorgaan geeft dit jaar voor het eerst voor de GP Singapore een hittewaarschuwing af, waardoor teams verplicht het koelvestsysteem aan de bolides moeten monteren. Of de coureur het vest ook daadwerkelijk draagt, is nu nog vrije keuze, maar dat dreigt in 2026 te veranderen. ‘En daar ben ik het totaal niet mee eens’, vertelt Verstappen.

De FIA heeft voor het raceweekend in Singapore voor het eerst een officiële hittewaarschuwing – een ‘heat hazard declaration’ – afgegeven. Temperaturen van boven de 31 graden Celsius zijn namelijk voorspeld voor het hele Grand Prix-weekend op het Marina Bay Street Circuit. De teams zijn hierdoor voor het eerst verplicht om het koelvestsysteem aan de bolides te monteren, al mogen coureurs zelf weten of ze ook daadwerkelijk het koelvest zullen dragen tijdens de sessies. Coureurs die ervoor kiezen om het koelvest in de garage te laten liggen, moeten wel met een halve kilo ballast rijden. De FIA hoopt zo voor een gelijkwaardig speelveld te zorgen.

Max Verstappen is in ieder geval alvast geen fan van de nieuwste innovatie vanuit de Formule 1. “Ik ga het niet dragen”, vertelt de Nederlander aan de media in Singapore. “Ik heb er niet zo last van en het wordt sowieso toch wel warm. Een beetje zweten is oké en het vest wordt na vijftien à twintig minuten toch al warm. Daar heb je dus niks aan.”

Verplichting

Daarnaast is de Nederlander het er ook niet mee eens dat het vest op de langere termijn verplicht wordt. “Ik vind gewoon dat het een optie moet zijn, dat je zelf mag kiezen of je het wel wilt dragen of niet”, zegt Verstappen tegenover Viaplay. “Dit seizoen is dat nog wel zo, maar volgend seizoen op dit moment niet. En daar ben ik het totaal niet mee eens. Dat is een beetje belachelijk. Het gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid en hoe je jezelf ermee voelt. Dat moeten ze niet verplichten, vind ik.” De FIA liet aan Motorsport.com weten dat het nog niet vaststaat dat de verplichting er in 2026 wel komt.

