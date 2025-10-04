Red Bull-topman Helmut Marko kijkt terug tevreden terug op de vrijdag in Singapore. Het Marina Bay Street Circuit was in het verleden vaak de achilleshiel van het team van Red Bull, maar Max Verstappen trapt dit jaar het raceweekend in Aziatische miljoenenstad veelbelovend af met een derde tijd in beide vrije trainingen. Toch waarschuwt Marko: ‘De zaterdag zal doorslaggevend zijn’.

Max Verstappen is goed aan het raceweekend in Singapore begonnen, met twee keer de derde tijd tijdens de vrije trainingen op vrijdag. Of de Nederlander een etmaal later op de zaterdag ook kan meedoen in de strijd om pole positon, hangt volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko van één ‘doorslaggevende factor’ af.

“Het was absoluut onze beste vrijdag in lange tijd hier in Singapore”, vertelt de Oostenrijker aan Sky Deutschland. “Ik denk dat we er heel dichtbij zijn. Uiteindelijk zal echter de doorslaggevende factor zijn of we die laatste honderdsten eruit kunnen halen. We hebben nog een paar kleine problemen, maar over het algemeen zijn zowel Max als de ingenieurs tevreden met de auto.”

Beslissende zaterdag

Ondanks de tevredenheid bij het team van Red Bull over de vrijdag, was het alsnog de McLaren van Oscar Piastri die tijdens VT2 de tijdenlijst aanvoerde. De sessie van Lando Norris werd ondertussen verstoord door een incident met Charles Leclerc in de pitstraat, waardoor Marko nog geen conclusies durft te trekken voor de kwalificatie. “Ik zou zeggen dat we zeker dichter bij de McLarens zijn gekomen, maar de zaterdag zal doorslaggevend zijn”, aldus de adviseur. “Maar het gaat echt om honderdsten”.

