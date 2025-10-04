Lando Norris ziet rivaal Max Verstappen steeds dichterbij komen in het wereldkampioenschap, maar denkt dat de opmars van de Nederlander te laat komt. Hoewel de Brit verwacht dat de titelstrijd pas in Abu Dhabi beslist zal worden, durft hij alvast te voorspellen dat de wereldkampioen sowieso in een papaja-auto zal rijden. ‘Of ik dat dan ben? Ik werk er in ieder geval hard voor’, aldus Norris.

Met een verschil van 25 WK-punten tussen Oscar Piastri en Lando Norris in het coureurskampioenschap, is de titelstrijd tussen de McLaren-coureurs nog zeker niet gestreden. Ook Max Verstappen mengt zich vanaf plek drie langzaam weer in het gevecht, na zijn dominante zeges in Italië en Azerbeidzjan. Bovendien startte de Nederlander met twee keer een derde tijd tijdens de vrije trainingen op de vrijdag het GP Singapore-weekend niet verkeerd.

Norris kijkt daarom ook zeker achterom in de strijd om de wereldtitel, zo vertelt hij aan De Limburger. “Max blijft natuurlijk Max. Hij is misschien wel de beste coureur ooit, dus je kunt hem nooit uitsluiten. Zeker nu Red Bull weer op hetzelfde niveau als McLaren zit. Ze hebben duidelijk iets gevonden. Maak ik me daar zorgen over? Nee, want ik kan er niets aan veranderen. Ik kan alleen mijn best doen. In Abu Dhabi zullen we zien of dat genoeg is.”

‘Wereldkampioen in papaja’

De opmars van de Red Bull-coureur komt na een zeldzame periode tussen de GP Monaco en Hongarije waarin Verstappen maar één podiumplaats kon pakken. Alleen in Canada eindigde de Nederlander, achter George Russell, als tweede. Die dagen lijken sinds de introductie van een nieuwe vloer voor de RB21 in Italië voorbij.

“Hij heeft dit jaar niet voor niets zes pole positions behaald”, vervolgt Norris. “Dat lukt je niet met een slechte auto. En hij was er ook bij in de eerste zeven races. Het wordt een spannende strijd in de laatste races, dus ik verwacht dat de strijd pas in Abu Dhabi beslist zal worden.” Toch houdt de coureur het vertrouwen dat de wereldbeker voor de coureurs dit jaar meegaat naar Woking. “Ik ben ervan overtuigd dat degene die wint in een papaja-auto zal rijden. Of ik dat zal zijn? Ik werk er in ieder geval hard voor.”

