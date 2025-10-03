McLaren kreeg de afgelopen maanden veel kritiek te verduren. Veel fans zijn het oneens met de manier waarop de papaja’s het kampioenschap benaderen. De teamleiding probeert Oscar Piastri en Lando Norris gelijke kansen te geven in de titelstrijd, tot het punt dat een langzame pitstop leidt tot een wissel op de baan. Günther Steiner waarschuwt McLaren echter dat eerlijkheid – in het geval van een titelstrijd – niet altijd het langste duurt.

“Wat we willen, is dat onze coureurs en Verstappen – al willen we hem eigenlijk wegcijferen – met gelijke kansen voor het kampioenschap vechten”, zei McLaren-CEO onlangs tegenover Bloomberg. “Moge de beste winnen; dat is waar we naar streven. Indien mogelijk willen we daar als team niet in de weg staan, maar er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Zo had Lando (Norris, red.) een mechanisch defect in Zandvoort, en moeten we ook altijd rekening houden met safetycars en dat soort zaken. Maar ons doel blijft om Lando en Oscar (Piastri, red.) klaar te stomen voor een titelstrijd die – als het moet – pas in Abu Dhabi beslist wordt.” Steiner benadrukt dat deze té eerlijke aanpak van McLaren niet kan blijven duren.

‘Té eerlijk zijn helpt niet’

“Op een gegeven moment moet je ze gewoon laten racen”, aldus de oud-teambaas tegenover Lottoland. “Té eerlijk zijn helpt niet.” Ook met de dreiging van Max Verstappen denkt Steiner dat McLaren nog genoeg marge heeft om niet meer tussenbeide te komen. “Ik zou ze persoonlijk lekker laten racen”, vervolgde hij. “Volgens mij hebben ze in de komende race nog steeds een voorsprong. Als Max wel dichterbij komt, wat ik niet verwacht, dan pas moet je zeggen: ‘Hé jongens, het is tijd om een beslissing te nemen. Degene die vanaf nu vooraan rijdt, gaat voor het wereldkampioenschap.'”

Steiner herinnert zich de controversiële teamorders van McLaren tijdens de Italiaanse GP. “Piastri moest Norris laten passeren omdat Norris‘ pitstop te langzaam was”, lichtte hij toe. “Maar een langzame pitstop hoort gewoon bij racen. Op een gegeven moment moet je dat loslaten. Ik denk dat het soms een beetje té eerlijk is geweest”, concludeerde Steiner. “Ik weet dat ‘té eerlijk’ eigenlijk niet bestaat, maar in dit geval is het duidelijk. Het betekent dat Andrea Stella en Zak Brown hun best hebben gedaan om eerlijk te zijn, maar dat ze er in dit geval te veel over nadenken.”

