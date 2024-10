De Grand Prix van Mexico is er een om snel te vergeten voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Met twee tijdstraffen van 10 seconden en een teleurstellende P6 was het verre van het resultaat waar het team op had gehoopt. Toch blijft Verstappen optimistisch over de komende races en benadrukt hij het belang van verbetering.

Mexico snel vergeten

Na de teleurstelling in Mexico richt Red Bull zich volledig op het analyseren van wat er mis is gegaan. “We weten dat we beter kunnen en werken hard om te begrijpen wat er fout ging,” stelt Verstappen in een persbericht van Red Bull. “We moeten alles doen om competitief terug te komen en weer te presteren op het niveau waarvan we weten dat we dat kunnen halen.”

Nieuwe kans in Brazilië

Komend weekend staat de laatste race van een lange triple header op het programma, in Brazilië. Voor Verstappen en Red Bull betekent dit een nieuwe kans om punten te scoren. Hoewel het een druk weekend zal worden met de sprintrace op zaterdag, kijkt Verstappen ernaar uit. “Interlagos is een geweldige baan om op te racen,” zegt de Nederlander. “Met alle hoogteverschillen is het technisch een uitdagend circuit, en het heeft natuurlijk veel geschiedenis. Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Brazilië en te racen voor de gepassioneerde fans daar.”

Met de focus op het oplossen van de problemen uit Mexico en een sterke prestatie in Brazilië wil Red Bull het seizoen positief afsluiten. Verstappen en zijn team zetten alles op alles om de vorm weer terug te vinden en te strijden om de laatste belangrijke punten dit seizoen.

