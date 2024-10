Na de races in Austin en Mexico reist de Formule 1 dit weekend naar Brazilië voor de GP van São Paulo. Het Autódromo José Carlos Pace is een klassieker op de kalender; in het verleden zijn er talloze legendarische duels uitgevochten op het Braziliaanse asfalt. Om de spanning nog verder op te voeren, keert ook het sprintformat terug. Bovendien belooft het huidige weerbericht voor de GP van São Paulo extra sensatie.

Het is alweer even geleden dat de Formule 1-teams regenbanden onder de auto’s moesten schroeven. Tijdens het raceweekend in Singapore viel er weliswaar genoeg regen, maar bleef het gedurende de officiële sessies opvallend droog. In Mexico-Stad maakte Max Verstappen zich over de boordradio nog zorgen over ‘hele donkere wolken’, maar ook daar bleef neerslag uit. Tijdens de aanstaande GP in São Paulo lijkt dat anders te zijn; volgens het laatste weerbericht is er storm op komst!

Weerbericht GP São Paulo

Op vrijdag staat de enige vrije training van het weekend op de planning, gevolgd door de zogenaamde sprint shootout. Tijdens deze openingsdag op het Autódromo José Carlos Pace belooft het vooralsnog droog te blijven – de huidige kans op neerslag wordt geschat op slechts 10 procent. Vooral ’s ochtends zal er een aangenaam zonnetje schijnen. Het wordt maximaal 27 graden Celsius.

De zaterdag staat in het teken van de sprintrace en de reguliere kwalificatie. Het wordt opnieuw 27 graden, al is de kans groot dat er gedurende de dag ook wat regen valt. Er is 75 procent kans op een buitje en bovendien wordt er in de middag ook bliksem verwacht. Zondag blijft het stormen boven het circuit en stijgt de kans op regen naar 90 procent. Met name in de middag, wanneer de Grand Prix wordt verreden, wordt er veel regen voorspeld. Het blijft zo’n 27 graden Celsius.

