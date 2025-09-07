Max Verstappen reed zaterdag in de RB21 het snelste pole-ronde in Monza en deelde na afloop van de kwalificatie voor de Italiaanse GP een plaagstootje uit. Want volgens de viervoudig wereldkampioen had hij nog harder kunnen rijden. Maar dan in een andere auto.

Het oude ronderecord stond op naam van Lewis Hamilton in een Mercedes en dateerde uit 2020. “Nieuw asfalt, andere kerbs, dus de baan is sneller geworden. Ik denk dat je nog harder gaat als je de Mercedes uit 2020 hier neerzet, vooral als je mij in de auto zet”, grapte Verstappen voor de camera van Viaplay.

