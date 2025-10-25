Alles geprobeerd de auto te optimaliseren voor de kwalificatie, maar de oplossing in drie trainingsuren niet gevonden. Max Verstappen, hij start de race als vijfde, verwacht geen hoofdrol te gaan spelen bij de Grand Prix van Mexico. “De auto gaat gewoon niet. En die gaat morgen ook niet.”

Een week na het feilloze weekend in Austin waar Max Verstappen de sprintrace en het hoofdnummer won, ziet de wereld er anderhalf uur vliegen verderop in Mexico heel wat somberder uit. Zijn uitdager, Red Bulls RB21, doet in de hete, ijle lucht niet mee. “Ik denk dat we hele seizoen al niet goed zijn geweest met oververhitting van de banden”, zo licht hij toe. “En dat is hier eigenlijk best wel een grootprobleem. Je zit hier op hoogte natuurlijk en met een klein beetje glijden komt er heel veel temperatuur in de banden. Dat ligt ons niet, dat is duidelijk.”

Het probleem, zo schetst Verstappen, was vanaf de eerste trainingssessie – die hij aan de pitmuur volgde – wel duidelijk. Maar de zoektocht naar balans, grip en het spelen met de rijhoogte van de nieuwe vloer, leverden niet het gewenste resultaat op. “We hebben alle richtingen geprobeerd, niks werkt. Met balans kun je veel doen, het helpt niet met alles. In Austin waren wij ook snel. Maar als je naar de race kijkt moeten wij veel meer managen in bepaalde bochten dan bijvoorbeeld McLaren of Ferrari. Maar in Austin lag de auto wel goed, dan kun je dat maskeren. Als je zoals hier geen balans of grip hebt, houdt het op.”

“De auto”, meent de viervoudig wereldkampioen, “gaat gewoon niet. En die gaat morgen ook niet. Laten we het daar op houden.” Een podiumplek, volgens Red Bulls adviseur Helmut Marko haalbaar, staat volgens Verstappen evenmin in de sterren geschreven. “Ja, als er twee voor mij uitvallen. Ik denk niet eens dat ik meedoe in het gevecht bij de start naar de eerste bocht. Het heeft”, vindt hij, “geen zin valse hoop te creëren. Het gaat het hele weekend al niet. En als er voor mij niks geks gebeurt, wordt het ook niks. Vorig jaar gingen we hier niet, nu ook niet. Ik kom niet eens in de buurt.”

De negentiende race uit de cyclus van 24 zou derhalve weleens een beslissende kunnen worden met betrekking tot Verstappens titelkansen, die hij zelf altijd heeft gebagatelliseerd. WK-klassementsleider Oscar Piastri heeft veertig punten meer dan Verstappen, nummer twee Lando Norris 26.

“Piastri zal morgen ook wel gaan aandringen”, zo verwacht Verstappen. “Als die het in de race een beetje voor mekaar krijgt en in het ritme zit… Het grote probleem is dat Lando vooraan staat. Die staat niet heel veel punten achter op Oscar. Weet je, we wisten dat we perfect moesten zijn tot het einde om nog een kans te maken. Dan is dit natuurlijk niet ideaal. Met nog vier races na deze te gaan moeten er wel heel veel positieve dingen gebeuren. Maar”, zo besluit hij, “we zullen proberen te maximaliseren wat er nog kan.”

