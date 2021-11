In de nieuwe Paddockpraat-podcast bespreken Sjaak Willems, Eelco den Boer, Mike Mulder en Daan de Geus de Grand Prix van Brazilië. Het gaat uiteraard over de (titel)strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, hét moment in ronde 48, de FIA die een onboard-video miste en hoe het door alle perikelen over motoren en achtervleugels steeds ongezelliger is tussen Mercedes en Red Bull.

