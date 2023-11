Max Verstappen en George Russell kregen in Las Vegas allebei een tijdstraf voor verschillende incidenten. Na afloop van de race accepteren beide coureurs dat de straffen terecht zijn en dat zij zelf fout zaten.

George Russell kreeg zijn tijdstraf van vijf seconden voor een botsing met Max Verstappen laat in de race. De Mercedes-coureur stuurde te strak in terwijl Verstappen naast hem zat in de bocht. De botsing leidde tot debris op de baan en een safety car. De tijdstraf zorgde ervoor dat Russell uiteindelijk terugzakte van vierde naar achtste.

Tegenover Sky Sports zegt Russell achteraf dat hij inderdaad fout zat. “Het incident met Max was helemaal mijn schuld. Ik zag hem niet. Hij zat volledig in mijn dode hoek rond bocht 11. Ik had de inhaalactie daar niet echt verwacht, want je hebt het grote lange rechte stuk met DRS daarna.”

Verstappen vermoedde datzelfde al en heeft dan ook geen rancune jegens de Brit. “Hij deed dat ook niet expres”, reflecteert Verstappen na de race. “Ik denk dat hij gewoon niet verwachtte dat ik hem voorbij zou gaan in die bocht. Want zo voelde het, ik zette hem aan de binnenkant en hij draaide gewoon naar binnen alsof er niemand was. Dus ik denk dat hij me gewoon niet zag.”

“Het is wel het ene na het andere probleem”

Het is het zoveelste teleurstellende resultaat van Russell, die nog altijd de eer heeft als enige een race te winnen voor Mercedes de afgelopen twee jaar. De Brit eindigde dit jaar slechts één keer op het podium (Spanje) en zag andere podiumkansen aan zijn neus voorbijgaan door strategische missers van het team of eigen fouten op de baan.

“Het is wel het ene na het andere probleem dit seizoen. Ons tempo was nu prima, maar niet zo goed als dat van de Red Bulls en Ferrari’s. Uiteindelijk moeten we gewoon blijven pushen. Door naar volgende week en kijken wat we kunnen doen.”

Tijdstraf voor Verstappen

Verstappen op zijn beurt kreeg evengoed een tijdstraf van vijf seconden. In de openingsfase duwde hij Charles Leclerc buiten de baan in een poging om de leiding te pakken. Hoewel de Nederlander in eerste instantie een beetje afwijzend deed over de straf, kwam hij daar in de persconferentie na de race op terug.

“Ik remde en er was geen grip. Het was niet mijn bedoeling om Charles van de baan te drukken, maar ik kon niet afremmen en ik bleef maar glijden. Daarom gingen we wijd. Op dat moment zit je vol adrenaline. Ik was toen niet blij met de beslissing. Maar achteraf gezien was het waarschijnlijk de juiste beslissing.”

Lees alles over de GP Las Vegas 2023: tijdschema, historie, achtergronden en meer

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde