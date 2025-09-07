Vanuit de paddock in Monza bespreken we in deze Paddockpraat Update de grandioze overwinning van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië. Hoe komt het dat Red Bull ineens weer zo dominant is en wat zegt dit over de komende races? Verder hebben we het over de opmerkelijke teamorder bij McLaren, de teleurstellende thuisrace van Ferrari en waarom Max Verstappen nooit zijn plek zou teruggegeven aan een teamgenoot.

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



