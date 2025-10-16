Max Verstappen bracht tijdens de traditionele donderdagse FIA-persconferentie een liefdevolle ode aan vader Jos. Een uurtje later ging hij er in de Nederlandse mediasessie nog even met een kwinkslag op door. “Als mijn vader bij McLaren teambaas was, zouden er geen regels zijn: gewoon gas geven.”

Hij heeft nog zes races en drie sprintraces om WK-klassementsleider Oscar Piastri en diens naaste achtervolger en McLaren-teamgenoot Lando Norris nog te achterhalen. Max Verstappen erkent dat het geen eenvoudige klus is, maar heeft met zijn werkgever Red Bull een vijfde wereldtitel absoluut nog niet uit het hoofd gezet. “Anders kun je net zo goed niet rijden”, meent hij.

Bij McLaren, dat twee weken geleden in Singapore de constructeurstitel veroverde, zijn ze er ondanks de royale voorsprong op Verstappen niet gerust op. De zogenaamde papaja-regels, Piastri en Norris mogen daarbij hard maar fair tegen elkaar racen, zorgen er de laatste tijd voor enige frictie. Door allerlei ingrepen vanaf de pitmuur probeert de renstal een zo eerlijk gevecht te regisseren. In Singapore twijfelde Piastri aan de waarde daarvan, nadat hij bij de start bijna de muur was ingereden door zijn Engelse collega.

“Ik vind het moeilijk in te schatten om te zeggen dat een bepaalde coureur al dan niet bevoordeeld wordt”, zegt Verstappen. “Kijk, ik weet niet wat er bij McLaren achter gesloten deuren wordt gezegd. Maar als je zoals in Singapore de deur een beetje open laat staan, krijg je dit soort situaties. Dat heeft McLaren ook een beetje over zichzelf afgeroepen door te proberen de coureurs zo gelijk mogelijk te behandelen.” Zelf had hij het, aldus Verstappen, ‘nooit zover laten komen’. “Ik denk ook niet dat we zo dicht op elkaar hadden gezeten qua punten. Je moet gewoon proberen ook niet in zo’n situatie terecht te komen.”

Want een gelijke behandeling valt in zijn optiek nu eenmaal slecht te regisseren. “Een kampioenschap verloopt nooit honderd procent eerlijk”, beweert de wereldkampioen. “Soms heb je een slechte pitstop, soms gaat er een motor stuk… Dat kun je bijna niet uitbalanceren, althans dat is mijn mening. Dan krijg je soms scheve gezichten.”

Een spraakmakende situatie zoals nu bij McLaren is ontstaan, zou, zo verzekert Verstappen, onder regie van vader Jos nooit zijn gebeurd. “Ik denk dat hij een hele goede teambaas zou zijn. Hij kan soms een opgewonden standje zijn, maar ik denk dat het voor veel mensen goed zou zijn als ze eens een schop onder hun kont krijgen.” Lacht: “Figuurlijk dan, hè. Mijn vader zou goed in de Formule 1 passen, honderd procent. Alleen wil hij dat niet: dan ben je zoveel van huis… Dat heeft hij al eens met mij gedaan en met de familie thuis is dat gewoon niet te doen.”

Eén ding weet Verstappen zeker, indien zijn vader de scepter bij McLaren zou zwaaien. Met ene kwinkslag: “Ik weet precies hoe mijn vader in elkaar steekt: dan zouden er geen regels zijn. Gewoon gas geven.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.