Als het aan Max Verstappen ligt, zou de huidige overvolle Formule 1-kalender wel wat afgeslankt mogen worden. Maar zes circuits mogen wat hem betreft nooit ter discussie komen te staan.

In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine praat Max Verstappen uitgebreid over het thema ’75 jaar Formule 1′, waarin ook zijn favoriete circuits de revue passeren. Het interview staat in de Classic Special die vanaf vandaag in de winkel verkrijgbaar is en ook online is te bestellen. Lees hieronder alvast een passage uit het interview.

De Formule 1 doet sinds enkele jaren ook steeds meer landen aan zonder een echte autosportcultuur. Het is een keuze vooral voor het geld. Daarnaast koestert men de hoop dat de autosport in de betreffende regio’s een impuls krijgt…

Sportieve gronden

“Dat begrijp ik”, reageert Max Verstappen. “Uiteindelijk hoop je dat er ook in die landen een autosportcultuur ontstaat. Maar als het aan mij zou liggen zou de kalender er heel anders uitzien en ook minder races tellen. Circuits die wat mij betreft een ‘status aparte’ zouden verdienen en altijd op de kalender thuishoren, puur op basis van sportieve gronden, zijn voor mij Spa-Francorchamps, Zandvoort, Silverstone, Imola, Suzuka en Brazilië.”

– En stiekem ook de Nürburgring Nordschleife?

“Haha. Dat gaat ‘m met de Formule 1-auto’s die we nu hebben echt niet meer worden, vrees ik. Met GT3-snelheid is het okay en nog goed te doen. Ik heb wel af en toe oude beelden gezien, ook van Formule 1 op de Nordschleife… Dan weet je één ding zeker: de Formule 1 daar, dat zal nooit meer gebeuren. Veel te gevaarlijk.”

De Nederlandse GP in Zandvoort is binnenkort, na 2026, weer geschiedenis. Voltooid verleden tijd, zogezegd. Max Verstappen prijst zich gelukkig dat hij die race toch een paar keer heeft mogen rijden en zelfs driemaal heeft gewonnen.

“Absoluut, dat blijft heel bijzonder. Het zijn ook races die wat meer druk met zich meebrachten, zeker in 2022 en 2023 omdat iedereen destijds verwachtte dat ik wel eventjes zou winnen gezien de krachtsverhoudingen. Maar zo gemakkelijk ging het niet. Dat maakte het uiteindelijk wel extra mooi, ook vanwege het decor met al dat oranje. Dergelijke momenten koester ik.”

