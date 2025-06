Kimi Antonelli is uitgevallen door motorproblemen. Omdat zijn Mercedes in het grind is beland, is de Safety Car de baan opgekomen. De volledige top drie, Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen, is de pitstraat ingedoken voor vers rubber. Verstappen mag zo blijven hopen op de overwinning in Spanje, maar onder zijn RB21 is – tot zijn grote verbazing – de harde compound gemonteerd. “Waarom zitten we op hard?”, vraagt hij over de boordradio.

