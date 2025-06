Max Verstappen zou de de sensationele apotheose van het seizoen 2021 liever niet nog een keer meemaken. Destijds veroverde hij in Abu Dhabi in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen de wereldtitel ten koste van Lewis Hamilton. “Die zondag hoef ik zelf niet nog een keer te beleven, liever niet, want dan vrees ik een hartaanval bij mezelf”, vertelt Max Verstappen gekscherend.

In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine praat Max Verstappen uitgebreid over het thema ’75 jaar Formule 1′, waarin ook zijn favoriete momenten de revue passeren. Het interview staat in de Classic Special die NU in de winkel verkrijgbaar is en ook online is te bestellen. Lees hieronder alvast een passage uit het interview.

Max, hoe ziet voor jou de top-drie eruit met jouw persoonlijke F1-momenten?

Max Verstappen: “Barcelona 2016 uiteraard. Mijn eerste overwinning in de Formule 1, in mijn eerste race voor Red Bull. Mijn mooiste herinnering aan dat bewuste weekend is het moment op het podium, dat ik naar beneden keek, mijn vader en Raymond zag staan en dat ik besefte: We hebben het geflikt! Want dit was natuurlijk altijd de droom. Ik weet ook nog dat ik de nacht na de race niet veel geslapen heb. Ik had iets teveel water op, haha.”

“Ik had die zege ook totaal niet verwacht. Ik was net nieuw bij het team en er was vooraf de nodige kritiek geweest op mijn promotie naar Red Bull, omdat mensen vonden dat het allemaal te vroeg kwam. Ik was kort na de race heel emotioneel. Ik ben van nature geen emotioneel type, maar wat ik na de race voelde, zat wel heel dicht tegen het huilen aan.”

Heel intens

“Het tweede moment is Abu Dhabi 2021. Die zondag hoef ik zelf niet nog een keer te beleven, liever niet, want dan vrees ik een hartaanval bij mezelf. Het hele seizoen was heel intens met een ontknoping in de laatste ronde van de laatste race.”

Dit zijn races of seizoenen die later nog weleens verfilmd kunnen worden, omdat ze zo tot de verbeelding spreken. Vergelijkbaar met de rivaliteit tussen Ayrton Senna en Alain Prost eind jaren tachtig.

“Nou, ik hoef mezelf later niet in de bioscoop terug te zien. Maar dat hele seizoen was heel intens, met twee teams die tot het uiterste gingen. En dat is iets wat je moet bewonderen en wat goed is voor de sport. Twee teams die een heel seizoen zo weinig fouten hebben gemaakt, dat was toch wel heel mooi en bijzonder.”

Lachend: “Zeker als je ‘m hebt gewonnen, dan is het wat leuker praten.”

Nagenieten op de bank

En dan nummer drie, ik schat in: de regenrace in Brazilië 2024, toen je van P17 naar de overwinning reed? Geniet je dan ook al tijdens zo’n race?

“Nee, niet tijdens de race. Ook niet omdat de spanning er vol op stond in het kampioenschap. Ik kon me geen misstap veroorloven. Ik kijk niet altijd alle races volledig terug, maar hier ben ik later thuis in Monaco nog wel een keer goed voor gaan zitten. Ook omdat je tijdens de race zelf als coureur natuurlijk niet alles meekrijgt wat er om je heen gebeurt.”

Hoe gaat dat dan, dat terugkijken? Met een drankje en een zakje chips op de bank?

“Ja, zo ongeveer dus. Of in de simulator, op die manier heb ik hem ook nog eens teruggekeken.”

Lees hier alles over GP Oostenrijk

Lees het volledige interview met Max Verstappen in de nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE. Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.