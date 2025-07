Na een korte onderbreking in het Formule 1-seizoen richt Max Verstappen zijn vizier op de Grand Prix van België. De Nederlander keert na wat quality time met zijn familie terug op zijn favoriete circuit: Spa-Francorchamps.

“Spa is een klassieker en altijd mijn favoriete baan op de kalender,” aldus Verstappen. “Het is een old school circuit, waar alles moet kloppen om een goede ronde neer te zetten. De snelle bochten zoals Eau Rouge, de hoogteverschillen en het unieke karakter van het circuit maken het uitdagend, en juist daarom zo mooi om te rijden.”

Verstappen erkent dat het weekend op Silverstone niet vlekkeloos verliep, maar ziet ook de positieve kanten: “Het was niet onze beste race, maar de pole in de kwalificatie was een veelbelovend teken. Na Silverstone ben ik terug geweest in de fabriek om tijd in de simulator door te brengen met het team. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met Laurent.”

Voor Verstappen voelt de race in België bovendien als thuiskomen: “De steun van de Orange Army is hier altijd enorm. Het is alsof ik nog een thuisrace rijd. Ik draag dit weekend mijn speciale helm, bijpassende pet én schoenen om het plaatje compleet te maken.”

