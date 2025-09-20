In een ongekend chaotische sessie met zes rode vlaggen en een groot aantal crashes verzekerde Max Verstappen zich zaterdagmiddag van pole position voor de GP van Azerbeidzjan. Hij reageerde desondanks nuchter, zoals altijd, meteen na de sessie in Bakoe. “Ik ben vooral blij dat we sinds Monza beter voor de dag komen. Ik hoop dat we dit vast kunnen houden.”

Twee weken geleden wist Verstappen de Italiaanse GP in Monza, tot verrassing van velen, op zijn naam te schrijven. In Bakoe mag hij morgen wederom vanaf pole aan zijn race beginnen. Die uitgangspositie verdiende hij in een bizarre en uiterst lastige kwalificatie, zo erkende de viervoudig wereldkampioen van Red Bull wel.

“Het was een lange sessie met veel rode vlaggen. Daardoor was het heel moeilijk om een goed rondje aan mekaar te knopen. Of de banden waren niet op temperatuur of er was weer een rode vlag en in Q3 hadden we zelfs regen. In mijn pole-rondje reed ik niet eens op de beste banden, maar we waren toen door alle rode vlaggen door onze voorraad heen”, aldus Max Verstappen.

‘Zitten er vanaf VT1 al goed bij’

Max Verstappen zei vooral blij te zijn met hoe het weekend in Bakoe zich vooralsnog ontwikkelt. “Al vanaf de eerste vrije training zitten we er goed bij en steeds maken we stapjes. Ik wist dat we mee zouden doen om pole position, mooi dat het zo uitpakt.”

Hij start zondag vanaf pole aan de race (start is om 13.00 uur Nederlandse tijd), met Carlos Sainz naast zich op de eerste startrij. “Het zal morgen ook weer een lange race worden. Ik wil een goede start hebben en moet daarna mijn eigen race rijden en mijn banden goed managen. En dan zien we wel wat er gebeurt.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.