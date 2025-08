Max Verstappen kende een moeizame kwalificatie op de Hungaroring en moest genoegen nemen met de achtste startplek voor de Grand Prix van Hongarije. De Red Bull-coureur kampt al het hele weekend met een gebrek aan grip en kon ook in de kwalificatie geen oplossing vinden voor de balansproblemen van zijn RB21.

“We hebben van alles geprobeerd, maar helaas konden we het niet vinden,” verklaarde Verstappen na afloop. “Niets droeg bij aan een betere balans. Het was in de kwalificatie net zo slecht als in de andere sessies.”

Volgens de Nederlander, die zelfs niet kon tippen aan de snelheid van Gabriel Bortoleto en Lance Stroll, is het team voor een raadsel gesteld. Waar Red Bull op veel circuits nog altijd sterk voor de dag komt, lijkt het team in Boedapest volledig de weg kwijt. “Het is lastig uit te leggen waarom we plotseling dit weekend zoveel problemen hebben met de auto. We hebben geen grip aan de voorkant, geen grip aan de achterkant. Het is op dit moment een beetje een mysterie,” aldus Verstappen.

De regerend wereldkampioen gaf aan dat het gevoel in de auto vergelijkbaar was met rijden op een glad wegdek. “Het voelde gewoon alsof ik op ijs reed. Ik ben al blij dat ik Q3 heb gehaald.”

