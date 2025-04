Max Verstappen heeft zaterdagavond voor een enorme sensatie gezorgd door zich in de kwalificatie voor de GP van Saoedi-Arabië van pole position te verzekeren. De viervoudig wereldkampioen troefde op het snelste circuit van de F1-kalender respectievelijk Oscar Piastri en George Russell af. “De auto kwam echt tot leven in de avond”, reageerde Verstappen.

Met zijn snelste tijd van 1.12,794 troefde Verstappen de huizenhoge favoriet Piastri met 0,010 seconden af. “Oh my God, guys. Simply lovely”, jubelde hij over de boordradio.

Even later op de grid, zei Max Verstappen: “Ik had deze pole echt niet verwacht. We hebben in de aanloop naar de kwalificatie een aantal goede aanpassingen aan de auto gedaan. Kwalificeren hier is heel moeilijk, de muren zijn dichtbij. Dit is uiteraard de beste positie voor morgen tijdens de race. Het wordt moeilijk om de anderen achter me te houden, maar we gaan ons best doen.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.