Max Verstappen vertelt over zijn ‘bijzonder goede’ vriendschap met Gabriel Bortoleto en verdedigt Kimi Antonelli voor zijn kostbare ‘fout’, die hij afgelopen seizoen maakte in Qatar: ‘Fouten horen nu eenmaal bij onze sport’.

Max Verstappen werd door het Zwitserse Blick gevraagd naar zijn goede verstandhouding met Audi-coureur Gabriel Bortoleto en of het mogelijk is om überhaupt vrienden te hebben in de koningsklasse. “Hoe meer je wint, hoe kleiner het aantal coureurs wordt dat je zonder problemen in de paddock kan tegenkomen”, stelt Verstappen. “Ik heb een bijzonder goede band met Bortoleto, omdat we al een aantal simraces in hetzelfde team hebben gereden. Bovendien heb ik hem vroeger in de Formule 3 en Formule 2 een beetje geholpen. Gabriel is een heel normaal persoon.”

LEES OOK: Bortoleto onbevreesd: ‘Max Verstappen kan een hele goede teamgenoot zijn’

Kimi Antonelli

Verstappen speelde echter vorig jaar de rol van mentor voor meerdere rookies, onder wie Andrea Kimi Antonelli. Diezelfde Antonelli kreeg veel online haat over zich heen, nadat hij in Qatar door Lando Norris werd ingehaald voor de vierde plaats. De Brit behaalde zo kostbare punten voor het kampioenschap. “Kimi heeft in Qatar helaas een fout gemaakt die uiteindelijk een grote rol heeft gespeeld. Maar fouten horen bij onze sport”, verdedigt Verstappen de jonge coureur nogmaals. “Vooral als je op het randje rijdt en een tegenstander in de beste auto direct achter je hebt. Jammer dat Kimi onder druk te ver naar buiten gleed. Maar dat kan gebeuren. Ik ben daar ook niet boos om.”

Verstappen heeft daarom ook lovende woorden over voor de jonge Mercedes-coureur. “Het is een aardige jongen, die van de rookies van 2025 met zijn rol als Mercedes-coureur het meest onder druk stond. Bearman, Hadjar of Bortoleto hadden het in zwakkere auto’s zeker iets makkelijker.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)