Het duurde niet lang voordat Max Verstappen aan de leiding van zijn debuutrace in de GT3 op de Nordschleife lag. De Nederlander pakte meteen bij de eerste bocht op de Nürburgring de leidende positie in de race, met een mooie inhaalactie aan de buitenkant.

Een goed begin is het halve werk, en Max Verstappen is met zijn inhaalactie voor de leiding van de race op de Nürburgring goed gestart. De Nederlander heeft echter nog zo’n twee uur te gaan, en ook teamgenoot Chris Lulham kruipt nog achter het stuur van de Ferrari GT3-bolide. Bekijk de start van de race en de inhaalactie van Max Verstappen hier:

