Max Verstappen heeft vrijdagavond de snelste tijd neergezet in de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op het hobbelige Circuit of the Americas bleef de Red Bull-coureur de beide McLarens voor en verzekerde hij zich van pole position voor de sprintrace van zaterdag.

“Het was een lekkere kwalificatie, maar niet eenvoudig,” blikte Verstappen terug. “We reden op de zachte band zonder echte referentie, maar het pakte allemaal goed uit. We hadden best last van de wind en het circuit is nogal hobbelig, waardoor je snel de controle kunt verliezen. Je moest hierdoor hier en daar wat marge houden, maar het was wederom een goede dag voor ons.”

De Nederlander verwacht dat het publiek morgen op zijn wenken bediend wordt. “Ik verwacht een zwaar gevecht in de sprintrace, maar dat is wat iedereen wil zien toch? Dus ja, ik ben blij met vandaag en kijk uit naar morgen.”

