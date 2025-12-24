Verstappen Racing heeft een meerjarige samenwerking met Mercedes-AMG Motorsport aangekondigd, die volgend jaar van start gaat. Verstappen Racing zal ook in 2026 deelnemen aan het ‘GT World Challenge Europe powered by AWS’-kampioenschap, wat samen met het nieuwe programma het volgende hoofdstuk van Verstappen Racing inluidt.



Stefan Wendl van Mercedes-AMG Customer Racing liet weten: “We zijn verheugd dat Verstappen Racing ervoor heeft gekozen om met een Mercedes-AMG GT3 deel te nemen aan de GT World Challenge Europe. Met 2 Seas Motorsport wordt het project ondersteund door een zeer ervaren team dat al talloze successen en kampioenstitels met onze auto heeft behaald. We zijn dan ook zeer blij met dit uiterst ambitieuze en veelbelovende project, met een ​​topdeelname aan zowel het Sprint als het Endurance programma van de GT World Challenge Europe.”

GT World Challenge Europe Sprint Cup

Chris Lulham zet zijn raceprogramma in 2026 voort in de GT World Challenge Europe Sprint Cup (GT World Sprint). Dat zal zijn tweede seizoen in deze serie zijn, komend jaar samen met zijn nieuwe teamgenoot bij Verstappen Racing, Daniel Juncadella. De 34-jarige Spaanse coureur brengt veel ervaring, ook in een Mercedes-AMG GT3, mee naar het team. Het duo zal de auto, die wordt gerund door het 2 Seas Motorsport team, delen tijdens de vijf races van het sprintkampioenschap op sommige van de meest iconische en historische circuits van Europa.



Chris Lulham lichtte toe: “Het is fantastisch om verder te gaan in de GT World Challenge Europe, nu met een nieuwe teamgenoot en een nieuwe auto. Ik heb veel ervaren en geleerd in mijn eerste jaar in de GT3-klasse, en het is een ongelooflijke kans om nu te kunnen samenwerken met zulke professionals als Mercedes-AMG Motorsport en Daniel. Ik kan niet wachten om te beginnen.”



Daniel Juncadella zei: “Ik kijk ernaar uit om komend GT World Challenge Europe-seizoen samen te werken met Chris en ben verheugd dat Verstappen Racing een partnerschap aan is gegaan met Mercedes-AMG Motorsport. Samen met de inbreng van Max is dit een ijzersterk project.”

Verstappen Racing

Verstappen Racing blijft ook deelnemen aan de zeer competitieve GT World Challenge Europe Endurance Cup (GT World Endurance). Chris Lulham en Daniel Juncadella delen de cockpit van de Mercedes-AMG GT3 met AMG Performance-coureur Jules Gounon (Frans, 30 jaar) tijdens de vijf races van het hoog aangeschreven GT World Endurance kampioenschap, waaronder legendarische races zoals de 24 Uur van Spa.



Jules Gounon, Mercedes-AMG Performance-coureur, reageerde: “Omdat ik al jaren met Mercedes-AMG samenwerk, is het fantastisch om op die ervaring te kunnen voortbouwen, samen met Verstappen Racing, Chris en Dani. Het is een fantastisch project waarbij alle ingrediënten aanwezig zijn om het tot een succes te maken. Ik kijk ernaar uit om samen te werken.”

