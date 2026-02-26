Een volgende grote stap is gezet in de samenwerking tussen Max Verstappen en Mercedes. Afgelopen december kondigde Verstappen Racing – het GT3-team van de Nederlander – al aan een samenwerking aan te gaan met Mercedes-AMG Motorsport. Eind februari werd bekend dat het team – dat nu officieel staat ingeschreven als Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – ook fabrieksstatus krijgt binnen het programma van de Zilverpijlen.

Max Verstappen heeft sinds een paar jaar zijn eigen raceteam in de GT3, en nam met enige regelmaat al deel aan langeafstandsraces. Zo maakt hij vorig jaar nog zijn debuut in de GT3-wagens op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlandse wereldkampioen won ook meteen een race in de NLS-serie. Verstappen en zijn teamgenoot Chris Lulham reden toen nog in een Ferrari GT3. Eerder hadden de twee ook al een Aston Martin tot hun beschikking. In december 2025 maakte Verstappen Racing bekend over te stappen naar de GT3-bolides van Mercedes.

LEES OOK: Hadjar vertelt over samenwerking Verstappen: ‘Fijn om hem aan mijn zijde te hebben’

Afgelopen woensdag maakte GT World Challenge Europe – de organisatie achter de GT3-races – bekend dat Mercedes het team van Verstappen heeft ingeschreven als een van de drie zogenoemde ‘Performance Teams’. Dat betekent dat het team fabriekssteun krijgt vanuit de Zilverpijlen. Deze steun geldt voor zowel de Endurance Cup als de Sprint Cup. Er wordt zo een volgende stap gezet in de samenwerking tussen Verstappen Racing en Mercedes.

Verstappen terug naar de Nürburgring?

Hoewel er in het persbericht niks wordt gezegd over een eventuele deelname van Verstappen aan een van de langeafstandsraces – Jules Gounon, Daniel Juncadella en Chris Lulham vormen de vaste line-up voor Team Verstappen Racing – heeft de Nederlander in het verleden wel zijn wens uitgesproken om aan een 24-uursrace op de Nürburgring mee te doen. De NLS-serie heeft in ieder geval alvast de kalender voor 2026 aangepast om een deelname van de viervoudig wereldkampioen mogelijk te maken.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.