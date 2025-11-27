Max Verstappen begint ontspannen en opgewekt aan de apotheose van 2025, die nog langs de woestijngrond van Qatar, inclusief sprintrace, en Abu Dhabi voert. Een onsje geluk is volgens hem noodzakelijk in zijn jacht op de vijfde kroon. “Ik had mijzelf na de race in Zandvoort al uitgecheckt voor de titel.”

Het was een gift die hem goed uitkwam en de titelstrijd meteen weer (spring)levend maakte. Door de diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri afgelopen week in las Vegas, is de voorsprong van de Britse klassementsleider geslonken tot 24 punten. Een onverwachte meevaller, al besefte Verstappen voordat hij het vliegtuig instapte al dat de McLarens bestraft zouden worden voor te hoge plankslijtage.

„Te laag is te laag. Daar zijn geen excuses voor”, meent Verstappen. „Het gat is nu weliswaar kleiner geworden, maar nog steeds 24 punten. Heel veel moet goed gaan om nog een kans te maken. Zelfs als ik alles win, heb je nog wat geluk nodig.” Dat hij nog in de race is, beschouwt hij zelf als een klein wonder. „Na de race in Zandvoort dacht ik dat ik was uitgecheckt voor het kampioenschap. Maar daarna, in Monza, kwam de ommekeer. Daardoor en wat fouten van anderen staan we nu hier. Ik ben er blij mee, al had ik liever ook een goede eerste seizoenhelft gehad.”

Voor veel kenners geldt Verstappen ondanks zijn nog royale achterstand als favoriet voor de wereldtitel. Ook bij de sommige wedkantoren staat hij voor Norris genoteerd. het laat hem allemaal koud, zijn aanpak blijft ongewijzigd. „Ik doe het op mijn manier. Dat deed ik in 2021 en nu helpt ervaring hoe zo’n raceweek te benaderen.”

Veel zal afhankelijk zijn van zijn uitdager, Red Bulls RB21. “Belangrijkste is dat we een snelle auto hebben, of in ieder geval een gelijkwaardige. Maar ook dan heb je nog steeds wat geluk nodig. Laten we eerst maar eens kijken hoe de auto is, qua balans en de banden. Ik ben hier om te winnen. Nummer 1 is het mooiste nummer, maar als het onverhoopt niet lukt ga ik niet huilen in Abu Dhabi: het leven gaat verder.”

Tot slot prees hij McLaren voor de vrijheid die het beide coureurs gunt, binnen de papaja-teamregels, tegen elkaar te racen. Volgens hem hoeft Piastri geen hulpje van Norris te worden in de slotraces. „Waarom zou Oscar niet mogen racen? Hij maakt nog kans op de titel… Als ze dat tegen mij zouden zeggen, zou ik antwoorden: hoepel op. Dan labelen anderen je direct als de nummer twee coureur”, stelt Verstappen. “Hopelijk kunnen we er een mooi gevecht van maken tot het eind.”

