Max Verstappen is weliswaar tevreden met zijn tweede plek op de grid in Las Vegas, maar hij staat voor een raadsel met betrekking tot zijn snelheid in de race. Dat zei de Nederlander in de persconferentie na afloop van de kwalificatie.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid blijft het tijdens de race droog. Dat is een heel verschil met de door regenval geteisterde kwalificatie. “Het is enorm lastig om te zeggen of onze snelheid goed zal zijn in droge omstandigheden”, keek Verstappen alvast vooruit naar de race. Reden voor de onzekerheid is het gebrek aan lange runs in de vrije training.

Verstappen: “Daarin hebben we weinig lange runs kunnen doen. En die paar die we deden, bevielen me niet helemaal.” Op hoop van zegen dus maar, tijdens de race? Ja, zo knikt de Nederlander, die achter polesitter Lando Norris als tweede van start gaat. “We hebben na de vrije trainingen wat aanpassingen aan de auto gedaan, misschien dat het daardoor toch wat beter zal gaan in de race. Laten we daar op hopen.”

