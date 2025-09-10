Slechts twee dagen na zijn indrukwekkende zege van de Grand Prix van Italië was Max Verstappen alweer terug op het circuit van Monza – deze keer niet in het kader van een race, maar als deelnemer aan een Pirelli-bandentest. De officiële bandenleverancier van de Formule 1 zet volop in op de ontwikkeling van de banden voor het seizoen 2026, en Verstappen leverde alvast waardevolle data.

Max Verstappen reed op dinsdag, na de Italiaanse Grand Prix, mee in de bandentest voor Pirelli. De test vond plaats op het circuit van Monza. Verstappen boekte daar eerder deze week nog zijn derde overwinning van het seizoen. De testdag was niet gericht op prestaties, maar op het verzamelen van data.

Verstappen reed in de ochtenduren een sessie testronden om verschillende bandencompounds van Pirelli te evalueren. Naast Verstappen kwamen ook andere coureurs in actie, waaronder Felipe Drugovich voor Aston Martin, Isack Hadjar namens Racing Bulls en Carlos Sainz voor Williams. In de middagsessie nam Yuki Tsunoda het stuur over van Verstappen.

RB19 weer in actie

Voor Verstappen was het een bijzonder moment: hij stapte voor het eerst in lange tijd weer in zijn oude vertrouwde RB19. Met deze auto won hij in 2023 nog 19 van de in totaal 22 races. Daarmee zette hij het record voor de meeste overwinningen in één seizoen. Dankzij de regels van het testreglement van Pirelli mocht de coureur deze week nog één keer terugkeren in zijn dominante Red Bull van twee jaar geleden.

