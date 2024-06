Max Verstappen reageerde uitgelaten, meteen na zijn zege bij de Grand Prix van Spanje. “We waren niet de snelste vandaag, maar we hebben als team alles goed gedaan”, vertelde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull na zijn boeiende gevecht met McLaren-coureur Lando Norris.

De eerste ronden waren volgens Verstappen cruciaal voor het verdere verloop van de race, zo vertelde Verstappen op de grid tegen oud-coureur David Coulthard. “Ik pakte na twee laps de leiding en daarna kon ik in de eerste stint een buffer opbouwen. Daarna hebben we defensief gereden, want Lando en McLaren waren zeer snel vandaag. Het was spannend tot het einde”, aldus Verstappen na zijn 61e overwinning in de Formule 1 en zijn derde-op-rij in Spanje.

Verstappen startte op Circuit de Catalunya als tweede, naast Norris op pole position. Bij de start werd de drievoudig wereldkampioen van Red Bull naar binnen gedwongen door de McLaren-coureur. “Ik moest een beetje rallyrijden, want ik belandde op het gras”, vertelde Verstappen met een glimlach. “Daardoor verloor ik een beetje het momentum. Maar nadat ik even later de leiding pakte, kon ik mijn banden managen. Mijn inhaalactie bij George Russell, waardoor ik de leiding greep, was cruciaal.”

