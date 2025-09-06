Max Verstappen heeft vriend en vijand verrast met pole position in Monza. De Nederlander was vooraf niet de grote favoriet, maar zijn gevoel voor de juiste setup en het beter begrijpen van de Red Bull-bolide leverden hem de snelste tijd op.

“Onze auto komt beter tot zijn recht op medium en low downforce circuits, maar dit is beter dan ik vooraf had gedacht,” vertelt Verstappen na afloop in de paddock. “Gezien de omstandigheden waarin we dit seizoen verkeren, ben ik blij met een dagsucces zoals dit.”

Volgens de regerend wereldkampioen was het fundament voor zijn pole al vanaf vrijdag gelegd. “Ik was toen al redelijk tevreden over de auto. Sinds Zandvoort begrijpen we de auto beter en weten we hoe we hem willen afstellen. Daardoor konden we bij elke sessie kleine stappen zetten, en dat hielp natuurlijk mee in de kwalificatie.”

Binnen het team werd er nog getwijfeld over de setup voor de kwalificatie, maar Verstappen vertrouwde op zijn gevoel. “Voor de kwalificatie wilden sommigen in ons team iets anders doen qua setup, maar ik zei dat we het anders moesten aanpakken. Uiteindelijk maak je zo’n beslissing met veel mensen, met GP (Gianpiero Lambiase, red.) en de engineers om me heen. Ik snapte de vragen, maar ik zit in de auto en voel dingen aan. Ik vertrouwde erop dat een paar kleine aanpassingen het beter zouden maken en dat pakte goed uit.”

Of de kwalificatievorm ook een voorbode is voor de komende races, durft Verstappen niet te zeggen. “Het ligt een beetje aan het circuit. Op stratencircuits met veel hobbels en langzame bochten zullen we nog wel worstelen. Maar als we dit een beetje vast kunnen houden, helpt dat zeker veel op de vrijdagen en in de voorbereiding voor het weekend.”

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.