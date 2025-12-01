Raymond Vermeulen ging direct na afloop van de Grand Prix van Qatar op zoek naar Toto Wolff. Max Verstappens manager wilde even hoogstpersoonlijk uit de mond van Mercedes’ teambaas horen dat Kimi Antonelli Lando Norris in de slotfase niet ‘gratis’ had laten passeren. “Voor de sport is deze ontknoping heel goed.”

“Korting op de motoren? Geen idee”, antwoordt Raymond Vermeulen op de vraag waarom Kimi Antonelli Lando Norris in de slotfase ogenschijnlijk zo makkelijk voorbij heeft laten gaan. Het levert de Britse klassementsleider immers twee extra WK-punten op. Op weg naar Mercedes’ onderkomen wordt Raymond Vermeulen echter al gerustgesteld door een teamlid van Red Bull Racing. Antonelli maakte volgens hem een foutje, waardoor Antonelli zijn vierde positie verspeelde. Niks geen opzet, concludeert hij, tot opluchting van Verstappens manager.

Blijdschap overheerst bij Vermeulen, die in de garage anderhalf uur heeft genoten van Red Bulls professionalisme en de racecraft van zijn beroemde klant. “Een megastrategie, super uitgevoerd door team”, zo vat hij de woestijnrit samen. “Je ziet dat we niks te verliezen hebben, vrij kunnen denken en doen. En je ziet bij McLaren dat ze daar nu beetje vastlopen met hun papaja-rules.”

“Kijk”, zo vervolgt Vermeulen, “ik snap het wel. Na de zomerperiode dacht McLaren dat ze de titel droog op de kade hadden liggen. En nu komt er opeens een horrorscenario aan. Het is natuurlijk prematuur, het moet nog echt onze kant op gaan vallen, maar wij hebben niets te verliezen. En dat is ook de houding die Max aanneemt. Je ziet het bij de start: toegewijd, vol erin, verder knap gereden en de banden goed gecontroleerd. Foutloos! Maar dat is Max. Hij draait het af alsof het een computermodel is, voert uit wat het team zegt, vraagt wat de tegenstander doet, wie er op de harde band staat? Max leest de hele wedstrijd. Hij is wie hij is. Als Max een gaatje ziet, moet je hem die niet geven. Want die pakt -ie.”

Net als de hele paddock was ook Vermeulen verrast dat McLaren besloot beide coureurs niet naar binnen te halen, nadat de safety car in ronde 7 de baan was opgedraaid. “Ik denk dat ze bang waren dat ze in de fastlane vast kwamen te zetten en dachten: we trekken een gat op die banden en dan komt het wel goed. Een strategie van onzekerheid”, denkt Vermeulen. “Een beetje hopen op een safety car. Je weet dat je met 26 seconden (totale tijd voor een pitstop, red) in verkeer terechtkomt. Het had voor hen nog veel erger kunnen worden als ze achter het treintje met Alonso en Hadjar op de baan waren teruggekomen. Dit is ook een strategiebaan, hè. Inhalen is hier heel moeilijk.”

Verstappen en co vliegen vanuit Qatar direct door naar Abu Dhabi. Klaar voor de apotheose met Norris en Piastri. Vermeulen kijkt er naar uit. “Voor de sport is deze ontknoping hartstikke goed”, gelooft hij. “Stefano (Domenicali, topman FOM) zal er wel blij mee zijn. En de mensen die de rechten hebben ook.”

