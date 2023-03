Yuki Tsunoda heeft van de teamleiding bij AlphaTauri andermaal het dringende verzoek gekregen om zichzelf iets beter in bedwang te houden over de boordradio. De Japanner heeft een reputatie opgebouwd als een coureur die in de auto zijn emoties de ruimte geeft. Teambaas Franz Tost wil daar nu paal en perk aan stellen.

“Yuki was erg jong toen hij in de Formule 1 kwam en als iets niet werkte zoals verwacht, dan toonde hij zijn emoties. Ik heb hem verteld dat dit niet de goede manier is”, liet Tost weten aan verschillende media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Tost: “Yuki mag zijn emoties uiten, maar niet op zo’n moment. In de auto moet alle focus en energie gaan naar het racen. Hij moet zich meer concentreren op het besturen van de auto in plaats van te schreeuwen in de radio. Met schreeuwen helpt hij niemand. Je kunt achteraf evalueren wat er verkeerd is gegaan, maar als je nog in de auto zit, heeft dat weinig zin. Dan is het gebeurd. Het is weg, het is verleden tijd. Hij moet geconcentreerd zijn op wat er op de baan gebeurt, dat is veel belangrijker.”

Tsunoda, bezig aan zijn derde seizoen bij AlphaTauri, heeft dit jaar Nyck de Vries aan zijn zijde als teamgenoot. Tsunoda heeft al laten weten de kritiek van Tost ter harte te nemen: “Ik denk dat ik mezelf onder controle kan houden. Als je me over de radio hoort, lijk ik een schreeuwlelijk, maar het komt ook doordat ik vanwege de wind mijn eigen stem hier hoor. Ik weet dus ook niet of het team mij hoort, vandaar dat ik nogal luid kan zijn. En soms ben ik gefrustreerd, maar ik ga daar nu al beter mee om dan in het begin van mijn Formule 1-periode. Ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken.”

