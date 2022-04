Sebastian Vettel start aankomend weekend in Melbourne met zijn seizoen. De Duitser moest de eerste twee races van het seizoen vanaf de zijlijn meemaken door een corona-besmetting. In Melbourne keert Vettel terug achter het stuur van de Aston Martin.

Vettel testte na de wintertest in Bahrein positief op het coronavirus. Nico Hülkenberg viel voor Vettel in tijdens de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. In Melbourne maakt Vettel zijn rentree, zo liet Aston Martin vorige week weten.

“Na de eerste twee races gemist te hebben, voelt het een beetje alsof je te laat komt op school”, laat Vettel weten. “In Australië het seizoen beginnen heb ik wel eerder gedaan natuurlijk, het is fijn dat de Formule 1 weer terug is na een paar moeilijke jaren”, vervolgt de Duitser.

Vettel heeft al met al een maand niet in een Formule 1-auto gezeten, de viervoudig wereldkampioen denkt daarom dat de vrije trainingen belangrijk zullen zijn. “Ik hoop dat we een paar stappen vooruit kunnen zetten voor een race die normaal gesproken erg onvoorspelbaar kan zijn”, blikt Vettel vooruit naar de GP van Australië.