Oud-Red Bull-coureur Sebastian Vettel zegt een terugkeer naar de Formule 1 niet meer te zien zitten. De Duitser heeft het Formule 1-hoofdstuk definitief afgesloten, maar sluit een complete terugkeer naar de autosport nog niet uit. Vettel overweegt namelijk nog wel een toekomstige deelname aan onder meer de 24 Uur van Le Mans.

Voordat Max Verstappen bij Red Bull kwam, was Sebastian Vettel de stercoureur van het Oostenrijkse team. De Duitser pakte in zijn tijd bij de renstal vier keer de wereldtitel, totdat hij eind 2014 het team verruilde voor Ferrari. Eind 2022 nam Vettel helemaal afscheid van de Formule 1, en bevestigt nu ook geen terugkeer naar de koningsklasse te willen maken.

“De Formule 1 is afgesloten”, vertelt Vettel duidelijk aan Auto, Motor und Sport. “Op een gegeven moment is het tijd om het veld aan anderen te laten. Je ziet het nu ook bij de rookies. Ik vind het goed dat er een hele golf aan nieuwe coureurs is gekomen. Dat is geen stem tegen de oudgedienden, maar juist eentje vóór de jongeren. Het interesseerde mij vroeger ook niet wie van de gevestigde namen stopte. Het enige dat telde, was dat ik mocht rijden.”

Langeafstandsracerij

Toch is de viervoudig wereldkampioen nog niet helemaal klaar met autosport. Zo ziet Vettel het zeker zitten om ooit eens deel te nemen aan het World Endurance Championship (WEC) en de 24 Uur van Le Mans. “Ik wil niet uitsluiten dat daar nog iets uit voortkomt. Er zijn gesprekken geweest, maar het is er tot nu toe niet van gekomen”, aldus Vettel over een eventuele deelname aan de langeafstandsracerij. “Eerlijk gezegd interesseerde de langeafstandsracerij mij vroeger niet zo, vanuit mijn solistenperspectief. Maar dat zie ik nu anders. Ik vind het ontzettend spannend, dat teamgevoel, om een auto delen en compromissen sluiten.”

