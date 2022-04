Aston Martin weet op de baan nog niet te imponeren, maar thuis in Silverstone wordt een indrukwekkende fabriek neergezet die steeds meer gestalte krijgt. Het team heeft nu een blik op het hele bouwproces gegeven.

De nieuwe faciliteiten vervangen op termijn de huidige fabriek, waarvan de oorsprong valt terug te traceren tot het prille begin als Jordan in 1991. Sindsdien heeft het team uit Silverstone heel wat gedaanteverwisselingen ondergaan, van Jordan naar Midland tot Spyker, Force India, Racing Point en sinds 2021 dus Aston Martin.

Eigenaar Lawrence Stroll, hij kreeg het team in de zomer van 2018 in handen, is daarbij ambitieus. Alles moet op de ‘Lawrence Stroll-manier’ worden gedaan, aldus de modemiljardair. Wat dat betekent? “Dat vijf sterren niet genoeg is. Want je hebt daarbovenop nog de Lawrence-ster”, zo verklaarde hij al eens. Een van zijn eerste beslissingen, was daarom ook de oude fabriek vervangen.

De nieuwe fabriek, inclusief nieuwe windtunnel, moet eind 2022 of begin 2023 af zijn. De constructie van de complete campus kost naar schatting zo’n 180 tot 240 miljoen euro.

