Het eerste deel van de sprintkwalificatie op het Circuit of the Americas verliep chaotisch. Zes coureurs wisten hun snelle ronde niet op tijd af te maken en gingen daardoor niet door naar SQ2. Onder hen waren Yuki Tsunoda en Gabriel Bortoleto, maar ook beide Haas-coureurs lagen er vroegtijdig uit.

De problemen begonnen in de laatste seconden van SQ1, waarin het hele veld zich opmaakte voor een laatste snelle ronde. Zoals wel vaker werd gewacht tot de baancondities optimaal waren – maar dit keer werd het spelletje van ‘wie vertrekt het laatst’ fataal. Een opstopping in de laatste bocht zorgde ervoor dat meerdere coureurs pas ná het zwaaien van de vlag over start/finish kwamen, en hun ronde dus niet meer mocht meetellen.

