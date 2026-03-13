Lewis Hamilton kende een goede sprintkwalificatie in China. De Ferrari-coureur noteerde de vierde tijd en moest alleen Lando Norris en beide Mercedessen voor zich dulden. Ondanks dat hij vorig jaar sprintpole veroverde in Shanghai, was de zevenvoudig wereldkampioen na afloop opvallend positief gestemd. Volgens Hamilton voelde de SF-26 sterk aan, al wijst hij op een duidelijke zwakke plek op de rechte stukken én de achterstand op Mercedes.

“Ik ben erg tevreden over de sessie”, reageerde Hamilton na afloop tegenover de pers. “Mijn ingenieurs hebben fantastisch werk geleverd om de auto weer op de rails te krijgen, want de eerste vrije training verliep nogal lastig met die spin.” Na een kort duel met Lando Norris belandde Hamilton naast de baan in het eerste en enige trainingsuurtje. “De auto voelde over het algemeen geweldig aan”, vervolgde hij tevreden. “Ik denk alleen dat we op de rechte stukken tijd verliezen. En juist daar is de tijd erg kostbaar.”

‘Mercedes levert fantastisch werk’

Volgens de Brit ligt daar momenteel ook de grootste prioriteit voor Ferrari. In de bochten kan het team zich meten met de concurrentie, maar op vermogen komt het nog tekort. “We hebben nog veel werk te doen”, vervolgde hij. “De auto voelt geweldig aan en ik denk dat we met ze kunnen concurreren in de bochten, maar als je vermogen tekortkomt, gaan de tijden er niet op vooruit. Ik denk dat we ons vorig jaar al bewust waren van het feit dat Mercedes een vliegende start zou maken. Dat deden ze in 2014 ook”, zei hij met een knipoog. Tijdens die laatste grote reglementswijziging profiteerde Hamilton zelf van het tempo van de Silberpfeile. “Ze hebben fantastisch werk geleverd en we moeten er alles aan doen om die achterstand in te halen.” Na afloop van de sprintkwalificatie deed Hamilton al zijn best om de geheimen van Mercedes te ontrafelen: in parc fermé nam hij de W17 nog eens goed onder de loep.

Tijdens de training experimenteerde Ferrari nog met een nieuwe achtervleugel: het opvallende draaiconcept dat ook tijdens de wintertests in Bahrein al opzien baarde. Die werd echter weer van de auto gehaald voorafgaand aan de kwalificatie. Hamilton gaf toe dat de update mogelijk te vroeg werd ingezet. “Ik weet eigenlijk niet waarom we hem er weer op hebben gezet”, zei hij. “We hebben hem overhaast hierheen gekregen en hij zou eigenlijk pas vanaf race vier of vijf op de auto’s zitten. Het was misschien een beetje te vroeg, dus hebben we hem eraf gehaald. De auto was nog steeds geweldig en we zullen eraan werken om hem terug te plaatsen wanneer het zover is.”

