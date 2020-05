Video: Charles Leclerc leidt je rond over het nieuwe circuit van Hanoi

De Grand Prix van Vietnam is voorlopig uitgesteld maar er is nog altijd een kans de Formule 1 later dit jaar alsnog door de straten van Hanoi zal racen. Tot die tijd biedt de officiële game F1 2020 alvast een voorproefje.

Vorige maand werd Zandvoort al onthuld in een filmpje van de game die in juli uitkomt, nu is het de beurt aan het tweede nieuwe circuit op de kalender. De 5,6 kilometer lange baan is gedeeltelijk permanent en gedeeltelijk stratencircuit. Het werd ontworpen door de huisarchitect van de Formule 1 Hermann Tilke en kenmerkt zich door een mix van lange kaarsrechte stukken en hairpins.

Ontwerper Tilke belooft inhaalmanoeuvres

Het inhalen moet onder andere gebeuren op het 1,5 kilometer lange rechte stuk met aan het eind een scherpe bocht. Hier wordt het stadiongedeelte aangelegd dat doet denken aan Mexico-Stad. Trots is Tilke op de laatste sector van het circuit, hier waren de ontwerpers niet gebonden aan bestaande wegen en kon er vrijuit worden getekend.

“Een technisch stuk met hoge snelheden maar zonder uitloopstroken, geen ruimte voor fouten dus”, zei Tilke al eens. “De hele baan heeft een mooie combinatie van snelle bochten en rechte stukken, het wordt dus lastig om een goede afstelling te vinden. Het zal dus moeilijk zijn om een snelle ronde neer te zetten aangezien foutjes op de loer liggen, ik hoop dat de coureurs het een mooie uitdaging vinden.”

Mogelijk nog in november?

De race had in april verreden moeten worden maar werd in verband met de coronacrisis uitgesteld. Gisteren melden Vietnamese media dat de organisatie op het punt zou staan om plannen voor een race in november voor te leggen aan de plaatselijke overheid en autosportbond FIA. Tot die tijd zullen we het met onderstaande video en foto’s moeten doen.

