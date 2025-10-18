De sprintrace in Austin eindigde rommelig door een ongeluk tussen Lance Stroll en Esteban Ocon in ronde 16. Stroll probeerde met hoge snelheid aan de binnenkant van bocht 1 Ocon in te halen, maar remde te laat en reed vol op de achterkant van de Haas. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en moesten opgeven. De voorkant van de AMR25 werd volledig vernield, terwijl bij Ocon het linkerachterwiel afbrak door de klap.

