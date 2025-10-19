Het incident gebeurde in bocht 15 tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar Carlos Sainz en Kimi Antonelli elkaar raakten en de Spanjaard zijn race moesten staken. De felle woorden na afloop spraken boekdelen: “Hij stuurde in op mij”, klaagde Sainz, terwijl Antonelli uithaalde met “Hij knikkerde me eruit. Wat een idioot.” De frustratie aan beide kanten was duidelijk voelbaar.

