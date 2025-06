De dag van Charles Leclerc is voorbij na zijn klapper in de eerste vrije training. De SF-25 liep daarbij zoveel schade op dat de Monegask niet aan de start is verschenen in de tweede sessie. Bekijk hieronder een video van de crash eerder op de vrijdag in Montréal.

