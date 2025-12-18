F1 heeft de definitieve terminologie rond de reglementen voor 2026 onthuld. Na overleg met belanghebbenden en het afronden van de technische en sportieve regels is besloten een aantal begrippen te vereenvoudigen. Waar eerder werd gesproken over X-mode, Z-mode en Manual Override Mode, beperkt de sport zich nu tot drie duidelijke knoppen op het stuur: Boost, Overtake en Recharge. Aan de hand van een video worden deze functies alvast inzichtelijk gemaakt.

Het is al enige tijd bekend dat het technische reglement in de Formule 1 flink op de schop gaat. De nieuwe generatie Formule 1-auto’s luidt een compleet nieuw tijdperk in. De wagens worden kleiner en lichter en krijgen actieve aerodynamica om het racen te verbeteren. Ook onder de motorkap verandert er veel: het vermogen wordt straks gelijk verdeeld over de bekende V6-turbomotor en een elektrische aandrijving. Het hybride systeem wordt vereenvoudigd door het schrappen van de kostbare MGU-H.

F1 reglement 2026

Ook op aerodynamisch vlak komt er meer nadruk te liggen op flexibiliteit. De traditionele DRS-knop verdwijnt, maar verstelbare onderdelen in de voor- en achtervleugels moeten de efficiëntie verhogen, zowel in de bochten als op de rechte stukken. Dit maakt strategische aanpassingen mogelijk en maximaliseert de prestaties van de auto. Daarnaast rijden de auto’s op duurzame brandstoffen en blijven ze gebruikmaken van 18-inch banden, zij het in een smallere uitvoering.

Met de nieuwe regels komt bovendien meer verantwoordelijkheid bij de coureurs te liggen. Zij moeten tijdens de race voortdurend beslissingen nemen over energiegebruik, regeneratie en besparing, wat een extra strategische laag toevoegt aan de duels op de baan. Volgens de Formule 1 markeren deze volledig nieuwe auto’s de grootste reglementswijziging in de 75-jarige geschiedenis van het wereldkampioenschap.

Nieuwe functies

Overtake – Wanneer een coureur zich binnen één seconde van de auto voor hem bevindt, kan extra vermogen worden ingezet om een inhaalactie te plaatsen. Deze modus vervangt DRS en heeft een extra strategische dimensie. Op elk circuit is er één detectiepunt, waarna de coureur het beschikbare vermogen in één keer kan inzetten of kan spreiden over een volledige ronde.

Boost – Coureurs kunnen deze modus op elk gewenst moment activeren. Via het Energy Recovery System (ERS) bouwt het hybride systeem energie op, die met één druk op de knop kan worden vrijgegeven. Op dat moment levert de motor, in combinatie met de accu, maximaal vermogen, ongeacht de positie op het circuit. De modus kan zowel aanvallend als verdedigend worden ingezet.

Recharge – Met deze knop kunnen coureurs hun accu opladen door teruggewonnen energie te benutten, bijvoorbeeld tijdens remacties, door gas terug te nemen op de rechte stukken of in langzame bochten waar slechts een deel van het beschikbare vermogen nodig is.

