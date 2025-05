Pierre Gasly is de eerste uitvaller van de Grand Prix van Monaco. Bij het uitkomen van de tunnel richting de chicane knalt de Fransman op de Red Bull van Yuki Tsunoda. Ondanks de schade weet de Alpine-coureur terug te rijden naar de pitstraat, maar daar komt hij uiteindelijk tot stilstand bij de pitbox van Williams. “Ik heb geen remmen”, meldde Gasly over de boordradio. Bekijk hieronder de video van de crash!

