Alle coureurs zijn – grotendeels – zonder kleerscheuren door de start van de GP van Singapore gekomen. George Russell heeft zijn eerste plaats verdedigd van Max Verstappen, terwijl Lando Norris twee auto’s inhaalde en een plekje in de top drie claimde. Daarbij botste hij wel op teamgenoot Oscar Piastri, die terug naar de vierde plaats werd gedwongen. Het leidde tot onenigheid binnen de McLaren-garage.

Polesitter George Russell komt goed van zijn plaats bij de start van de GP van Singapore. Max Verstappen moet de Brit voor zich dulden. Achter de eerste startrij opent Norris direct de aanval op Kimi Antonelli en teamgenoot Oscar Piastri. Beiden worden ingehaald, al is er sprake van contact tussen de Brit en de Australiër. “Dat was niet heel erg sportief van ‘m”, klaagt Piastri over de boordradio. Lando Norris waarschuwt ondertussen zijn race-ingenieur: “We maakten contact, houd de boel goed in de gaten.”

Niet veel later doet Piastri opnieuw zijn beklag, de GP van Singapore is inmiddels volop aan de gang. “Vinden we het normaal dat Norris me gewoon opzij beukt?”, aldus een gefrustreerde WK-leider. McLaren reageert dat het incident wordt onderzocht, maar dat er voorlopig geen actie wordt ondernomen. Bekijk de hele start hieronder.

