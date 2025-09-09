Het team van McLaren won vorig jaar de eerste constructeurstitel in ruim twintig jaar tijd. Tijdens de allerlaatste GP van Abu Dhabi rekenden de papaja’s af met rivaal Ferrari. In het huidige seizoen werken de regerend wereldkampioenen aan een nieuwe en uiterst dominante titelslag. Terwijl de strijd tussen coureurs Oscar Piastri en Lando Norris nog lang niet is uitgevochten, gloort er tijdens de aankomende GP van Azerbeidzjan al een nieuwe constructeurstitel voor McLaren.

Van de zestien verreden Grands Prix in het huidige Formule 1-seizoen heeft McLaren liefst twaalf races gewonnen. Daarbij eindigden Oscar Piastri en Lando Norris samen al zevenentwintig keer op het podium. Dat leverde de papaja’s 617 WK-punten op. Zoals het er nu voorstaat, is Ferrari de grootste uitdager voor een nieuwe titel, al is de kans klein dat de Scuderia nog een bedreiging gaat vormen. Ferrari volgt met 280 punten op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Het verschil bedraagt 337 punten, wat betekent dat McLaren de constructeurstitel tijdens de aankomende GP van Azerbeidzjan al kan veiligstellen.

Records

Na het raceweekend in Bakoe zijn er nog maximaal 346 punten te vergeven. Als de Britse renstal het kampioenschap dus in Azerbeidzjan wil claimen, moet het negen punten méér scoren dan Ferrari. Lukt dat, dan verbreekt McLaren het record voor de vroegste overwinning in het kampioenschap. Dat staat nu nog op naam van Red Bull, in 2023. Daarna rest het de papaja’s nog om het puntenrecord van Red Bull – eveneens gevestigd in 2023 – te verbeteren. Het team van Max Verstappen behaalde toen 860 punten.

Als McLaren de constructeurstitel in 2025 prolongeert, zou dat het tiende wereldkampioenschap zijn voor de Britten. Daarmee zou de renstal ook het record van Williams verbreken. Beide teams staan nu nog op gelijke hoogte, met ieder negen titels. Ferrari gaat met zestien kampioenschappen nog altijd aan kop.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.