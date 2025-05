De tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco begon verre van vlekkeloos voor Isack Hadjar en Oscar Piastri. Beide coureurs crashte, met een rode vlag tot gevolg. Bekijk hieronder de video van de incidenten.

Bij het uitkomen van de tunnel richting de chicane stuurde de Racing Bulls-coureur iets te scherp in en raakte met zijn linkerachterband de muur, een voltreffer. De McLaren-coureur miste op zijn beurt zijn rempunt bij de eerste bocht over de start-finishlijn, met een kapotte voorvleugel als gevolg. In beide gevallen werd de rode vlag gezwaaid, maar omdat de Fransman en Australiër op eigen kracht terug konden keren naar de pits, werd er weer snel geracet.

