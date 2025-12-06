Lewis Hamilton is gecrasht in de derde vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi. De zevenvoudig wereldkampioen verloor in bocht 9 de controle over de achterkant van zijn auto, spinde en belandde in de bandenstapel. Door de crash liep de Ferrari flinke schade op: zowel de voorvleugel als de ophanging van het rechter voorwiel raakten kapot. Het incident leidde tot een rode vlag met nog 25 minuten te gaan in de sessie.

Na zijn crash zei de Brit via de radio: “Er is iets aan de voorkant losgeraakt en ik verloor de achterkant. Sorry.” Na de sessie gaan de monteurs van Ferrari aan de slag om de SF-25 te repareren voor de kwalificatie later vanmiddag.

Bekijk de beelden hier:

