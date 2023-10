Kevin Magnussen is tijdens de Grand Prix van Mexico hard van de baan gevlogen. Naar verluidt brak de ophanging van de Haas af waardoor de Deen een passagier werd van de bolide en in de muur werd geslingerd. Duizelig stapte Magnussen uit de Haas en hij moest even zitten om bij te komen van de klap. De wedstrijdleiding besloot over te gaan op code rood vanwege de reparatie van de Tecpro-barrière die beschadigd werd door het ongeluk. Bekijk hier de beelden van de crash:

