Voor het oog van fotografen en cameramensen demonstreerde Carlos Sainz woensdagmiddag in de paddock in het Hard Rock Stadium van Miami zijn balgevoel. De Spanjaard van Ferrari, een fervent voetballiefhebber, ging een potje overkoppen met Luis Suarez. De oud-aanvaller van onder andere FC Groningen, Ajax en Barcelona komt tegenwoordig in de Amerikaanse MLS voor Inter Miami uit. Zie de beelden hieronder.

