Het Baku City Circuit is vooral bekend om haar lange rechte stukken en de passage door de oude stad, maar ook op vele andere plekken naast het circuit zijn er opvallende locaties en gebouwen. Onze man in Azerbeidzjan, André Venema, toont je de bekendste plekken van het Baku City Circuit op een andere manier. Bovendien geeft hij je ook een inkijkje in het mooiste mediacentrum van het jaar!

