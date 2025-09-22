Max Verstappen won zondag de GP van Azerbeidzjan. Het was zijn tweede zege op rij en bovendien de zesde Grand Slam van zijn carrière. Het onderstreept de huidige vorm van de Nederlander, die ineens weer competitief genoeg lijkt om McLaren het vuur aan de schenen te leggen. Ook de internationale media zijn onder de indruk van de triomf in Bakoe en benadrukken dat de strijd om de rijderstitel een interessante wending krijgt.

“Een dominante overwinning voor Max Verstappen”, kopt Azertac, het nationale nieuwsplatform van Azerbeidzjan. “Hij behaalde een overtuigende zege, terwijl Lando Norris het gat met titelrivaal Oscar Piastri verkleinde tot 25 punten; de WK-leider crashte al in de openingsronde. Zodoende hoefde Verstappen zich niet in te spannen op de straten van Bakoe. Hij leidde alle 51 ronden en won met meer dan 14 seconden voorsprong op George Russell van Mercedes en Carlos Sainz, die zijn eerste podiumplaats voor Williams pakte nadat hij net naast poleposition had gegrepen.”

‘Simpelweg perfect, simpelweg Max’

Bij L’Équipe benadrukken ze eveneens dat Verstappen weinig tegenstand kreeg te verduren. “Verstappen, die sinds vorig jaar geen twee Grands Prix meer op rij had gewonnen, bevestigt de terugkeer van Red Bull naar de voorhoede”, meent de Franse redacteur van dienst. “De samenstelling van de startgrid, met een Williams en een Racing Bulls achter hem, maakte het hem deze zondag eenvoudig. De viervoudig wereldkampioen hoefde zich niet veel in te spannen, behalve bij de herstart – die hij perfect beheerde.”

“Een nachtmerrie voor Ferrari”, koppen ze bij La Gazzetta dello Sport. De Italianen hebben uiteraard oog voor de race van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, die in Azerbeidzjan geen vuist konden maken tegen de concurrentie. “Wat een worsteling”, luidt het oordeel. “Bij de start probeerden de twee Ferrari-coureurs alles, ze klommen op in het klassement, maar liepen vervolgens tegen de limieten van de auto aan. Leclerc bleef nota bene hangen achter de Racing Bulls van Liam Lawson.” Over Max Verstappen is de roze sportkrant een stuk positiever. “Simpelweg perfect, simpelweg Max”, aldus La Gazzetta. “Een magistrale start en een dominante rijstijl tot aan zijn vierde overwinning van het seizoen. Weten we zeker dat hij maar een kleine rol speelt in de strijd om de titel?”

‘Typisch Carlos Sainz’

In Spanje genieten ze natuurlijk van de podiumplaats van Carlos Sainz, die na een wisselvallig debuutseizoen bij Williams een topweekend beleefde. “Typisch Carlos Sainz“, aldus het Spaanse AS. “Het is een jaar vol tegenslagen, vol slechte resultaten, en daarbij komt de onvermijdelijke rouwperiode na zijn afscheid bij Ferrari. Alsof dat nog niet genoeg was, wist Albon ondertussen het maximale uit de beperkte Williams te halen. Maar de Spanjaard verloor nooit zijn focus en vond houvast in het enige dat wél werkte: zijn snelheid in de auto. Hij was vanaf dag één snel in de FW47, maar zijn inspanningen werden nooit beloond – tot nu. Tijdens de GP van Azerbeidzjan maakte hij alles goed.”

En Verstappen? “Die pakt zijn tweede zege op rij en bevestigt daarmee de terugkeer van de oude, dominante Red Bull“, oordelen ze in Spanje. “Want aan de Nederlander zelf heeft niemand ooit getwijfeld. Hij staat nu 69 punten achter Piastri en 44 achter Norris. Wat als…?”

